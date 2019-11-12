Haberler » Spor » Tenis: ATP Finalleri - Spor

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

12.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:20
Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, 'ı 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal'ı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.