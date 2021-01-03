Tenis antrenörleri için çevrim içi seminer
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Tenis antrenörleri için çevrim içi seminer

03.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:06
Tenis antrenörleri için çevrim içi seminer

Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri, 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri, 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilecek seminere katılımda antrenörlük belgesine sahip olma şartının aranacağı belirtildi.

Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerin başvurularını en geç 20 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar "Spor bilgi sistemi (E-devlet)" üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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