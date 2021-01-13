Tenis: Antalya Açık
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Tenis: Antalya Açık

13.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:23
Tenis: Antalya Açık

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, tekler finalinde Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyon oldu.

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, tekler finalinde Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonun son günündeki tekler finalinde, turnuvanın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Minaur ile 8 numaralı seribaşı Bublik karşılaştı.

Final mücadelesinin ilk setinde Minaur 2-0 öne geçerken, dünkü yarı final karşılaşmasında da sakatlık yaşayan Bublik, mücadeleden çekildi.

Böylece Avustralyalı tenisçi, turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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