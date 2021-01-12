Tenis: Antalya Açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tenis: Antalya Açık

12.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:44
Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, çiftlerde Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, çiftlerde Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi şampiyonluk kupasını kazandı.

Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun çiftler ana tablosunda final heyecanı yaşandı.

Final mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat raketler Nikola Mektic-Mate Pavic ile turnuvanın 2 numaralı Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) çifti karşılaştı.

1 saat 7 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Mektic-Pavic ikilisi, Antalya Açık'ta çiftlerde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic, partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalinde Antalya'da şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tenis: Antalya Açık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:47:55. #1.15#
title