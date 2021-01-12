Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, çiftlerde Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi şampiyonluk kupasını kazandı.

Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun çiftler ana tablosunda final heyecanı yaşandı.

Final mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat raketler Nikola Mektic-Mate Pavic ile turnuvanın 2 numaralı Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) çifti karşılaştı.

1 saat 7 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Mektic-Pavic ikilisi, Antalya Açık'ta çiftlerde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic, partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalinde Antalya'da şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden