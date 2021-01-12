Tenis: Antalya Açık
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Tenis: Antalya Açık

12.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:47
Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde Alex de Minaur ile Alexander Bublik finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde Alex de Minaur ile Alexander Bublik finale çıktı.

Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun tekler yarı final mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin ile turnuvanın 4 numaralı seribaşı Minaur karşılaştı.

Antalya Açık serüveninde set kaybı yaşamadan yarı finale kadar ilerleyen Avustralya doğumlu Minaur, 1 saat 51 dakika süren mücadele sonunda dünya klasmanının 16. basamağındaki Belçikalı raket Goffin'i 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle yenerek, adını finale yazdırdı.

Dünya sıralamasında 23. sırada yer alan Alex de Minaur, Goffin ile 2019'da İspanya'da Davis Cup finallerinde de karşılaşmış ve maç Minaur'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Günün diğer yarı final karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası İtalyan sporcu Matteo Berrettini'yi çeyrek finalde turnuva dışına iten, dünya klasmanının 49. sırasındaki Kazak raket Alexander Bublik ile dünya 72 numarası Jeremy Chardy, kozlarını paylaştı.

Antalya Açık'ta Berrettini galibiyeti ile yarı finale ulaşarak kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alan Bublik, 2 saat 5 dakika süren mücadele sonunda Fransız rakibi Chardy'e karşı da 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle üstünlük sağladı ve ikinci finalist oldu.

Antalya Açık yarın yapılacak tekler finaliyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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