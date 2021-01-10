Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde çeyrek finale yükselen son 4 sporcu belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde çeyrek finale yükselen son 4 sporcu belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı turnuvada 4 tekler maçı oynandı. Merkez kortta gerçekleşen ilk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72. basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı.

2 saat 53 dakika süren mücadelede Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini'yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı.

Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier'in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale yükselen Jan-Lennard Struff karşısında verecek.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise Bulgar Dimitar Kuzmanov'u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldı.

Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Antalya Open'ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.

Çiftlerde gerçekleşen maçlarda 3 seri başının da tur atladığı çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

Nikola Mektic (Hırvatistan)/ Mate Pavic (Hırvatistan) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan)/ Andre Begemann (Almanya): 6-0, 6-1

- Ivan Dodig (Hırvatistan)/ Filip Polasek (Slovakya) - Harri Heliovaara (Finlandiya)/ Emil Ruusuvuori (Finlandiya): 3-6, 6-4, 11-9

-Jeremy Chardy (Fransa)/ Fabrice Martin (Fransa) - Alexander Bublik (Kazakistan)/ Andrey Golubev (Kazakistan): 6-1, 6-1

-Salvatore Caruso ( İtalya)/ Andrea Vavassori ( İtalya) - Luca Margaroli (İsviçre)/ Florin Mergea (Romanya): 6-1, 6-0

Yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden