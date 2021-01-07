Tenis: Antalya Açık
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Tenis: Antalya Açık

07.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:36
Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta ana tablonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta ana tablonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen turnuvada, 2 numaralı seri başı David Goffin, 8 numaralı seri başı Alexander Bublik, Stefano Travaglia ve Emil Ruusuvuori rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi.

Eleme tablosunun finallerinde rakiplerini yenen Michael Vrbensky, Pavel Kotov, Alex Molcan, Dimitar Kuzmanov, Matthias Bachinger ve Adrian Andreev de ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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