Tenis: Antalya Açık
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Tenis: Antalya Açık

07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:41
Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta Türk sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta Türk sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta ana tablo maçları bugün başlayan organizasyonun 1. turunda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Polonyalı Kacper Zuk ile karşılaştı.

Çelikbilek, rakibini 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Milli raket, 2. turda dünya sıralamasında 40. durumda bulunan 6 numaralı seri başı Gürcü sporcu Nikoloz Basilaşvili ile karşılaşacak.

Öte yandan, ata tabloya kalabilme mücadelesi veren Türk sporcu Mert Naci Türker ise eleme finalinde Çekyalı rakibi Michael Vrbensky'ye 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenilerek elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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