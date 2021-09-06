Tenis: ABD Açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tenis: ABD Açık

Tenis: ABD Açık
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Belinda Bencic çeyrek finale yükseldi.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Belinda Bencic çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının sekizinci gün sabah seansında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Zverev, 13 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

2 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Zverev, 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

22 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka'yı 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1'le geçen Güney Afrikalı Lloyd Harris, çeyrek finalde Zverev ile eşleşti.

Tek kadınlarda son olimpiyat şampiyonu 11 numaralı seribaşı İsviçreli Bencic, 2020 Fransa Açık'ta kupaya uzanan 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındaki Büyük Britanyalı genç tenisçi Emma Raducanu da çeyrek finale çıktı. 18 yaşındaki tenisçi, ABD'li Shelby Rogers'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst turda Bencic'in rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tenis: ABD Açık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 23:42:52. #1.16#

title