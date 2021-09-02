Tenis: ABD Açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tenis: ABD Açık

Tenis: ABD Açık
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seribaşı tenisçilerden tek erkeklerde Yunan Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Belaruslu Aryna Sabalenka üst tura yükseldi.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seribaşı tenisçilerden tek erkeklerde Yunan Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Belaruslu Aryna Sabalenka üst tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının üçüncü gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Tsitsipas, 2 saat 41 dakika süren mücadelenin ardından Fransız Adrian Mannarino'yu 6-3, 6-4, 6-7 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Yunan tenisçi, üçüncü turda İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka, Slovenyalı Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek üçüncü turda ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da 6-3 ve 6-1'lik setlerin ardından ABD'li Christina McHale'yi 2-0'la geçerek turnuvada üst tura adını yazdırdı.

Gauff'tan erken veda

Günün sürprizi ise ABD'li tenisçilerin maçında yaşandı. Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen henüz 17 yaşındaki 21 numaralı seribaşı Cori Gauff, vatandaşı Sloane Stephens'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın dördüncü gününde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic, Hollandalı Tallon Griekspoor'la, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile ikinci tur maçında karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile Danimarkalı Clara Tauson, 4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Amanda Anisimova korta çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Demet Şener Demet Akalın Seren Serengil
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Elmas Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tenis: ABD Açık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:13:14. #1.15#

title