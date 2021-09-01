Tenis: ABD Açık
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Tenis: ABD Açık

Tenis: ABD Açık
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seri başı tenisçilerden tek erkeklerde Sırbistanlı Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andrescu üst tura yükseldi.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seri başı tenisçilerden tek erkeklerde Sırbistanlı Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andrescu üst tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, bazı bölümlerinde zorlandığı mücadelenin ardından Danimarkalı Holger Vitus Nodskov Rune'u 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Sırp tenisçi, ikinci turda Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleşti.

Günün sürprizini ise 3 saat 33 dakikalık mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 5-7, 4-6, 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup eden ABD'li Maxime Cressy gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 6 numaralı seri başı Andrescu ise İsviçreli Viktorija Golubic'i 7-5, 4-6 ve 7-5'lik setlerle geçerek adını ikinci tura yazdırdı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 1 saat 14 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li Jamie Loeb'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Slovenyalı Polona Hercog'u zorlanmadan 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci turda vatandaşı Kristyna Pliskova'nın rakibi oldu.

Turnuvanın üçüncü gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman Dominik Koepfer'le, 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas ise Fransız Adrian Mannarino ile ikinci tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile Slovenyalı Tamara Zidansek, 3 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka ile de Sırbistanlı Olga Danilovic korta çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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