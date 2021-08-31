Tenis: ABD Açık
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Tenis: ABD Açık

Tenis: ABD Açık
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, Matteo Berrettini ve Denis Shapovalov, tek kadınlarda da Ashleigh Barty ve Karolina Pliskova ikinci tura çıktı.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, Matteo Berrettini ve Denis Shapovalov, tek kadınlarda da Ashleigh Barty ve Karolina Pliskova ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gün sabah seansında tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, klasmanda 101. sırada yer alan Rus Vera Zvonareva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 28 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Barty, tur atlayan taraf oldu.

4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ABD'li Catherine McNally'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

Son olimpiyat şampiyonu İsviçreli Belinda Bencic, Hollandalı Arantxa Rus'u 6-4'lük setlerle geçti.

Zverev zorlanmadı

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı ve son olimpiyat şampiyonu Alman Alexander Zverev, ABD'li Sam Querrey'yi 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

6 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 7-6 ve 6-3, 7 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov da Arjantinli Federico Delbonis'i 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

10 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise Belaruslu Egor Gerasimov'u 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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