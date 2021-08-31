Tenis: ABD Açık
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Tenis: ABD Açık

Tenis: ABD Açık
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seri başı tenisçilerden tek erkeklerde Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Belaruslu Aryna Sabalenka ve Japon Naomi Osaka üst tura yükseldi.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta seri başı tenisçilerden tek erkeklerde Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Belaruslu Aryna Sabalenka ve Japon Naomi Osaka üst tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Medvedev, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Fransız Richard Gasquet'i 6-4, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Günün en çekişmeli mücadelesi, 3 numaralı seri başı Tsitsipas ile eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray arasında yaşandı. 4 saat 49 dakika süren mücadelenin ardından Tsitsipas, 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek adını üstü tura yazdırdı.

ABD Açık'ta 2012 yılında kupaya ulaşan dünya 112 numarası Murray ise aldığı mağlubiyete rağmen uzun bir aranın ardından gösterdiği üstün performansla eski günlerini anımsattı.

Kadınlarda favoriler fire vermedi

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Sabalenka, zorlanmasına rağmen 2 saat 24 dakikanın ardından Sırbistanlı Nina Stojanovic'i 6-4, 6-7 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi.

Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seri başı Osaka ise 1 saat 33 dakikanın sonunda Çek Marie Bouzkova'yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti.

Turnuvanın 5 numaralı seri başı tenisçisi Ukraynalı Elina Svitolina ise Kanadalı Rebecca Marino'yu 6-2 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-0'lık skorla geçti.

Turnuvanın ikinci gününde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic, Danimarkalı Holger Vitus Nodskov Rune'la, 4 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev ise ABD'li Sam Querrey ile ilk tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile Rus Vera Zvonareva, 4 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Catherine McNally korta çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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