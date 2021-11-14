Tenis: 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek erkeklerde Sarp Ağabigün birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sarp Ağabigün, tek erkekler finalinde Koray Kırcı'yı 1-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkeklerde ise Cengiz Aksu-Umut Akkoyun ikilisini 6-4, 4-6 ve 10-8 yenen Berk İlkel-Sarp Ağabigün ekibi ilk sırayı aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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