Tenis: 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tenis: 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Tenis: 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek kadınlar finalinde Ayla Aksu, Başak Eraydın'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.

Çift kadınlarda ise şampiyonluğa Melis Ayda Uyar-Başak Eraydın çiftini 5-7, 7-5 ve 10-7 yenen Ayla Aksu-Melis Sezer ikilisi ulaştı.

Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo

Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title