Tenis: 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası
Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek kadınlar finalinde Ayla Aksu, Başak Eraydın'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.
Çift kadınlarda ise şampiyonluğa Melis Ayda Uyar-Başak Eraydın çiftini 5-7, 7-5 ve 10-7 yenen Ayla Aksu-Melis Sezer ikilisi ulaştı.
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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri