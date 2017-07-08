Tendürek'te 3 PKK'lı Öldürüldü
AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin barınma yerlerinin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'nın batısında 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine saat 16.40 sıralarında havalanan F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.
Teröristler etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. - Ağrı