Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içinde bulunan Tendürek Geçidi'nde bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içinde bulunan Tendürek Geçidi'nde bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikametine doğru seyir halindeki 33 NVG 66 plakalı Ömer Sarıboğa yönetimindeki tır, 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, araç şoförü Ömer Sarıboğa'nın olay yerinde vefat ettiğini tespit ederken yaralı Arif Teyber ise kaldırıldığı Doçent Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AĞRI

Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Hulusi Akar Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Kylie Jenner Acun Ilıcalı
Spor Max Meyer Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 18:40:37. #1.15#

title