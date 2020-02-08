Tendürek Geçidi'nde tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.
Tendürek geçidi Gülizar ve Somkaya rampalarında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, çok sayıda TIR şoförü, Doğubayazıt ilçesinde tipinin etkisini kaybetmesini bekledi. Yolda kalan TIR'ların ise karla kaplandığı görüldü.
- Ağrı