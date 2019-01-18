Tendürek Geçidi'nde Buzlanma ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından biri olan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bölgede gün boyu etkili olan kar, akşam saatlerinde özellikle geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında yerini tipiye bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede zincirsiz ilerlemeye çalışan bazı ağır tonajlı araçlar ise yolda kaldı.

Bölgede gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve araçlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

İran uyruklu tır şoförü Zeynel Abidin Şah Hüseyni, AA muhabirine, Van'dan Doğubayazıt'a doğru yola çıktığını söyledi.

Akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle Gülizar rampasını geçemediğini anlatan Hüseyni, "Van'dan yola çıktım ama burada bir anda tipiye yakalandım. Buzlanma nedeniyle de aracım rampayı çıkamadı. 2 saattir buradayım. Yiyeceğim de kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA