Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
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Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı

Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldıERZURUM'da tipi etkili olurken, Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler boş kaldı.

Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı

ERZURUM'da tipi etkili olurken, Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler boş kaldı. Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı geçidinde TIR sürücüleri, tipi nedeniyle yolda kaldı.

    Erzurum'da etkili olan tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınada mekanik tesisler çalıştırılmayınca kayak merkezindeki pistler boş kaldı. Erzurumlular, tipide yolda yürümekte bile zorluk yaşarken, görüş mesafesi, 5 metreye kadar düştü.    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı geçidinde ise TIR sürücüleri, tipi nedeniyle yolda kaldı. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda Karayolları ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Bugün sabah saatlerinde başlayıp, akşama kadar süreceği tahmin edilen fırtınanın, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta da etkili olacağı bildirildi. Ekipler, halkı direk ve ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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