Tendürek Dağı'nda Hava Harekatı
Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il sınırlarında terör örgütü PKK mensuplarının barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'ının batı kesiminde 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye F-16 savaş uçakları tarafından düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.