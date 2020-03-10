Tencereyi gözüne kestirdi, çocuğa çaldırttı
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Diyarbakır, 3. Sayfa

Tencereyi gözüne kestirdi, çocuğa çaldırttı

Diyarbakır'da kucağında ve yanındaki çocukla birlikte züccaciye dükkanına giren kadın, gözüne kestirdiği tencereyi çocuğa çaldırttı.

10.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:03
Tencereyi gözüne kestirdi, çocuğa çaldırttı

Diyarbakır'da kucağında ve yanındaki çocukla birlikte züccaciye dükkanına giren kadın, gözüne kestirdiği tencereyi çocuğa çaldırttı. Hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde bulunan bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri kucağında ve biri de yanında olan iki çocukla züccaciye dükkanının önünde bekleyen kadın, gözüne kestirdiği tencereyi yanındaki çocuğa işaret etti. İşaret sonrası çocuğa tencereyi çalması talimatı vermesinin ardından küçük çocuk, malzemeyi çalarak uzaklaştı. Dükkanda bulunan kadın, hiç bir şey olmamış gibi iş yerindeki ürünlere bakmaya devam ederken, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


İş yeri sahibi Erdem Gündem, geçtiğimiz günlerde iş yerinde hırsızlık yaşandığını söyledi. Gündem, "Benim dışarıda tencere setim var. Bir bayan var, yanında da iki tane evladı var. Kadın geliyor ilk önce çocuğu alıyor yanına tencereyi işaretliyor, diyor sen bunu götür. Onu aldığı vakit ise çocuğuna diyor sen git. Giderken de çocuğu kamufle ediyor. Çocuk gittiği esnada sokağa giriyor. Daha sonra kadın da gelip buraya içeri giriyor. Bize sanki bir şey yokmuş gibi, onunla alakası yokmuş gibi sonra tekrar evladıyla birlikte dışarı çıkıyor. Tencere falan hiç benim umurumda değil. O çocuk, annesi ona hırsızlık yaptırıyor. Benim görüntülerde gördüğümde kafasındaki duruma baktığın vakit belki de işkencede yaptırıyor onlara. Çünkü kadının ne yaptığı belli değil. Hırsızlık yaptıran bir insan her şeyi yapar. Kamera kayıtlarında benim gördüğüm şu bölgelerin tamamında beyazlık var. Sanki saçlar gitmiş gibi. Kafa kırık gibi o şekilde küçük kızda da var. Çocuğun yaşı da 10-12, annesi de o şekilde hırsızlığı yaptırıyor. Tencere falan benim umurumda değil, ama o kadının yakalanmasını istiyorum" dedi.


Güvenlik güçlerinin, kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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