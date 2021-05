Tencere enflasyonu 5 ayda yüzde 12,30 oranına ulaştı

Gıda fiyatlarında 5 ayda yüzde 12,30 düzeyinde artış meydana gelirken, giderlerinin yüzde 50'sini yağ, bakliyat, sebze, kırmızı ve beyaz etin oluşturduğu hazır yemek sektörü ağır darbe aldı.

Sektör temsilcileri Ramazan ayı başında sebze ve yağda yaşanan anormal fiyat artışının şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan anormal artış ile dayanılmaz bir hal aldığını belirterek dayanma güçlerinin kalmadığını söyledi. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Mayıs ayı tencere enflasyonunu bir önceki aya göre 2,65 Ocak ayından bugüne ise 12,30 olduğunu açıkladı. Dernek Başkanı Coşkun Dönmez Ramazan ayı öncesinde yağ ve sebze de yaşanan anormal fiyat artışının Kurban Bayramı öncesinde de kırmızı ve beyaz et ile devam ettiğini belirterek, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Maliyetlerimizin yüzde 50'ni oluşturan, bakliyat, yağ, sebze-meyve, pirinç, kırmızı ve beyaz et fiyatları bir türlü durdurulamıyor. Yılbaşında yaptığımız fiyat güncellemeleri 5 ayda eridi. Sadece gıda fiyatları artmıyor, işçilik hariç genel giderlerimizde de artış oldu" dedi.

Nisan ayında 15 lira olan kemiksiz piliç etinin 27 liraya, 7,30 lira olan mercimeğin 10,5 liraya çıktığını söyleyen Coşkun Dönmez bu artışın dövizdeki artışa bağlanmasına anlam veremediklerini ifade etti. Piliç etinin fiyatının 1 ayda yüzde 90 artmasının gerekçesini kimsenin açıklayamayacağını vurgulayan Başkan Dönmez, "Tamam yem ithal. Ama 1 ay içinde yapılan yüzde 90'lık zammın gerekçesi bu olamaz. Piliç etinin fiyatı artınca bu kez kırmızı et fiyatı da yükseliyor. ya mercimeğe gelen yüzde 30 zammın gerekçesi nedir? Yeni mahsul çıkmadı ki? Geçen yıl depoya konulan ürünler satılırken yapılan bu fiyat artışlarına bir türlü anlam veremiyoruz. Zamlar yüzünden hazır yemek sektörü olarak zaten pandemi nedeniyle durgun olan piyasada arada kaldık. Tencere enflasyonu 5 ayda yüzde 12,30 arttı. Bu durum da en çok hazır yemek sektörünü vurdu. Yaşan bu artışlar karşısında devletin kurumlarını önlem almaya, fiyatlarını anormal yükselten sektörleri de insaflı olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım hepimiz aynı gemideyiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı