Tencent, Dota Auto Chess Benzeri Mobil Oyununu Duyurdu

En büyük oyun yayıncılarından biri olan Tencent, Auto Chess benzeri bir oyunla hayranlarının karşısına çıktı.

Otomatik satranç benzeri maçları içeren ve yeni bir oyun tarzını ortaya çıkaran Auto Chess, kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Oyunun yayınlanmasının ardından Valve, Dota Underlords ile kendi sürümünü piyasaya sürmüştü. Auto Chess ise Valve'ın en büyük rakibi Epic Games tarafından yayınlanarak alternatif bir oyun modu olara Dota 2'ye eklenmişti.

Sektördeki iki büyüğün ardından Tencent'in de oyuna kendi dokunuşlarını yapmayacağını düşünmek tabii ki de hata olurdu. Tencent, Chess Rush isimli oyununu çıkararak oyunu Android ve iOS platformlarında tamamen ücretsiz şekilde paylaştı.

Oyundaki en büyük 'özelliklerden' biriyse oyunun para verenin kazandığı ya da ne kadar çok para verirseniz o kadar geliştiğiniz, 'pay-to-win' sistemine sahip olmaması. Günümüzdeki birçok oyunun aksine Chess Rush'ta böyle bir durumun olmadığını belirten Tencent, oyunda kazanmayı sağlayacak olan şeyin oyuncuların yeteneği olduğunun altını çizdi. Bu sebeple para verenin kazandığı oyunlardan sıkılan ve bu tarz oyunları sevenlerin oyuna göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

8x8 bir satranç tahtasında 50'nin üzerinde karakterle oynayabileceğiniz oyunda sayısız kombinasyonla rakibinizi alt edebilirsiniz. Tencent'in bahsettiği 'yetenek' konusu da tam olarak burada devreye giriyor.

Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir, videonun altındaki bağlantılar aracılığıyla tamamen ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.