TENAA, OPPO'nun 5G Destekli İki Yeni Telefonunu Listeledi Çin'in sertifika kurumu TENAA, OPPO firmasının 5G destekli iki yeni modelini listeledi. Listede özelliklerinden açıkça bahsedilmeyen iki yeni telefon modelinin orta sınıfa ait olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in sertifika kurumu TENAA, OPPO firmasının 5G destekli iki yeni modelini listeledi. Listede özelliklerinden açıkça bahsedilmeyen iki yeni telefon modelinin orta sınıfa ait olduğu tahmin ediliyor.

OPPO PCRT01 ve OPPO PDKM00 model numaralarıyla TENAA'da listenen iki yeni 5G destekli telefon modellerinin özellikleriyle ilgili bazı bilgilere yer verildi. OPPO PCRT01 modelinin 6.4 inç'lik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken, OPPO PDKM00 modelinin 6.57 inç'lik bir ekrana sahip olacağı listede yer aldı. Ekran boyutlarının yanı sıra OPPO PCRT01'in 3.935 mAh'lık bir bataryaya, OPPO PDKM00'ın ise 3.890 mAh'lık bir bataryaya sahip olacağı belirtildi.

OPPO PCRT01 Özellikleri Sosyal Medyada Konuşulmaya Başlandı

TENAA listesine göre OPPO PCRT01, 160,3 x 74,3 x 7,96 milimetre ebatlarında SA/ NSA 5G ağlarını destekleyecek şekilde, OPPO PDKM00 ise 163,8 x 75,5 x 7,1 milimetre ebatlarında SA/ NSA 5G ağlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. TENAA listesi haricinde, OPPO PCRT01 model numaralı telefon ile ilgili bir takım teknik özellikler sosyal medyada yer almıştı. Sosyal medyada yer alan özelliklere göre PCRT01, 16 MP + 2 MP çift ön kamera ve 48 MP + 8 MP + 2 adet 2 MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip. Aynı zamanda yeni telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip olduğuda belirtildi. Aynı paylaşımda OPPO PCRT01 telefonun MediaTek Dimensity 800 çip setine sahip olduğu bilgisine de yer verildi.