"Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumu düzenlendi

'Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet' sempozyumu düzenlendi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır." dedi.

Yargıtayın yeni hizmet binasında düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olan "Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumuna, Akarca ve Yargıtay üyeleri ile Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Filistin, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Kuveyt, Kazakistan, Bulgaristan ve Özbekistan'dan yüksek yargı mensupları katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, temyiz mahkemelerinin temel görevinin, hukuki denetim yapmak ve hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak, en önemli sorumluluklarının ise içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Özgürlük, adalet ve toplumsal barış gibi toplumun temellerinin ancak iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabileceğine işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli motivasyondur. Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Temyiz mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için mahkemenin yönetimi, hizmet kalitesi ve iş süreçleri konusunda öz değerlendirme yapmasına olanak sağlayan bağlayıcı olmayan bir rehber hazırlanması, karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına önemli katkılar sağlayabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere 'Atatürk'lü yanıt
Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere "Atatürk"lü yanıt
Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Şener Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Salih Uçan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 16:54:14. #1.14#

title