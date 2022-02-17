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Temur son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Temur son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP eski İl Başkanı Zeynel Temur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Temur'un cenaze namazı, Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Temur'un cenazesi, İldem Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Temur'un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Temur son yolculuğuna uğurlandı

Temur son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yerel, Haberler

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