Türkiye'deki internet alışverişi popülaritesi artarken, yabancı e-ticaret platformları da büyük ilgi görüyor. Son dönemlerde sıkça adı geçen TEMU gibi platformlar öne çıkıyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri, yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine odaklanmasına neden oldu. Bu düzenlemelerin yabancı e-ticaret platformlarına etkisi merak konusu oldu. Peki, Temu'dan alışveriş yasaklandı mı?

TEMU'DAN ALIŞVERİŞ YASAKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

Yurt dışından alışverişle ilgili yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı tarafından alındı. Bu karara göre, ülkemizde temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformları, ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Söz konusu e-ticaret siteleri ancak şartları karşıladıkları takdirde yeniden faaliye geçebilecek.

Yurt dışından alışveriş, tamamen yasaklanmadı. Fakat yeni karara göre, bazı sitelerin ülkemizdeki faaliyetleri durdurulabilir.

Temu'nun internet sitesi, şu anda ülkemizde aktif olarak kullanılabiliyor. Temu, resmi olarak yasaklanmadı.