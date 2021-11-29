"Temsilden İlhama: 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Sempozyumu" 1 Aralık'ta başlayacak

ANKARA (AA) - Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Rahmi M. Koç Müzesi Ankara ve Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) iş birliğiyle düzenlenen "Temsilden İlhama: 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu" sempozyumu, 1- 2 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

VEKAM YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak olan sempozyum, 18. yüzyıl boyunca oluşan Avrupa kültür mirası üzerine araştırmaları ve Osmanlı kültürü üzerine bakış açıları geliştirme amacını taşıyor.

Sempozyumda, Ankara'nın bilinen en eski yağlı boya tablosu olan "Ankara Manzarası" tablosundan ilham alarak belirlenen, kadın, sosyal hayat, ticaret ve ulaşım temaları ele alınacak. Etkinlikte, Hollanda Rijksmuseum tarih küratörü Eveline Sint Nicolaas, Ankara Manzarası tablosunun tarih boyunca işlevini değerlendirecek.

Sempozyumda ayrıca Türkiye'den Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Ümit Ekin, Dr. Nil Tekgül, Dr. Tuba Demirci'nin konuşmaları da yer alacak.

Sempozyum programı tablonun farklı noktalarını aydınlatmanın yanı sıra Türkiye'de sanatsal ve kültürel yansımalarıyla ilgili bir platform niteliği de taşıyacak. İkinci oturumda tablodan yola çıkarak üretilen kültürel ve sanatsal çalışmalar Ayşe Bağırıcıoğlu, Piano Turca (Necati Şekkeli), Eylül Kuzgunbay ve Muhammed Murat Arslan'ın sunumları olacak.

Sempozyum kapsamında çağdaş sanatçılar Deniz Atlı, Oğuz Öner ve Umut Kambak tarafından tablonun katmanlı kişiliğini, çoklu disiplinleri kullanarak aktarmayı amaçlayan "TAKT" adlı çağdaş sanat performansı da çevrim içi yayınlanacak. "TAKT" çağdaş sanat performansı sempozyum sonrasında, bir ay süre ile Rahmi M. Koç Müzesi Ankara'da ziyaretçilerle buluşacak.

Sempozyum 2018 yılında Koç Üniversitesi VEKAM ve Ankara Rahmi M. Koç Müzesi işbirliği ile düzenlenen "Tarihi dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof Sergisi" ile Ankara'ya getirilen Ankara Manzarası tablosunun Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenme süresinin 2022 yılına kadar uzatılmasının kutlanmasına da vesile olacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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