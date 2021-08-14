Temsilcimiz SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix'i devirdi, sıradaki rakip G2 Esports!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix'i devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı!

VCT Aşama 3 EMEA playoff'larında temsilcimiz SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix'i devirdi, sıradaki rakip G2 Esports! SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix'i devirdi, sıradaki rakip G2 Esports!

Temsilcimiz dün Ascent haritasında 13-6'lık skor ile yenerek bof3 serisinin ilk maçını kazanmıştı. İkinci maç ise Split haritasında istediği başlangıcı yapamayan SMB bir de sunucu aksaklıkları yüzünden geriden geldiği maça devam edemedi. Sunucu sorunlarından dolayı bugüne ertelenen Split serisi 13 - 10'luk skor ile bizim oldu!

SuperMassive Blaze zaferinin ardından nerdeyse tüm camiasından da kutlama ve tebrik gönderileri sosyal medyadan paylaşıldı. SuperMassive Blaze ise FPX zaferini taraftarları ile işte böyle kutladı!

Turnuvadaki son durum ise şöyle:

Kaynak: Playerbros