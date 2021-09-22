Temsilcimiz Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2021 Dünya Şampiyonası'nda bölgemizi temsil edecek Galatasaray Espor'un ön eleme aşamasındaki rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Geçtiğimiz sene olduğu gibi takımlar 5'er takımdan oluşan iki gruba dağıtıldı. 5 Ekim'de başlayacak ön eleme maçlarında temsilcimiz Galatasaray yakından tanıdığımız BDT temsilcisi Unicorns of Love, LCS temsilcisi Cloud9, Tayvan temsilcisi Beyond Gaming ve Japonya temsilcisi DetonatioN FocusMe ile kıyasıya mücadele verecek. İşte ön eleme grupları:

A GRUBU

Hanwha Life (LCK)

LNG Esports (LPL)

Infinite Esports (LLA)

PEACE (LCO)

Red Canics (CBLOL)

B GRUBU

Galatasaray Espor (TCL)

Unicorns of Love (LCL)

DetonatioN FocusMe (LJL)

Cloud9 (LCS)

Beyond Gaming (PCS)

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