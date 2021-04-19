Temsilcimiz fastPay Wildcats'in MSI grup aşamasındaki rakipleri belli oldu!

MSI'da temsilcimizi zorlu bir süreç bekliyor

2021 Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde 1907 Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve kulüp tarihinde ilk kez bölgemizi temsil etme hakkı kazanan fastPay Wildcats'in grup aşamasında mücadele edeceği takımlar belli oldu. B grubunda yer alan temsilcimiz LEC(Avrupa), PCS(Pasifik Asya) ve Brezilya bölgesinin şampiyonlarıyla karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz mevsim temsilcimiz SuperMassive'in Dünya Şampiyonası elemelerinde beş maçlık seride mağlup ettiği Mad Lions ile aynı gruptayız. Fakat bu sefer takımın üst koridorunda Avrupa'daki gururumuz Armut forma giyecek. Mad Lions bu mevsim herkesi şaşırttı ve G2 ile Rogue'u üst üste mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Bunun yanı sıra 2020 Dünya Şampiyonası elemelerinde ve grup aşamasında takdire layık performans gösteren Pasifik Asya temsilcisi PSG Talon da grubumuzda yer alıyor. Son olarak yıllardır rekabet halinde olduğumuz Brezilya bölgesiyle bir kez daha kozlarımızı paylaşacağız. Daha önce Beşiktaş Esports'un koçluğunu yapan Ahmet 'Nova' Yılmaz'ın çalıştırdığı Pain Gaming rakibimiz olacak.

Kaynak: Playerbros