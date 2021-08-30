Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in takımı 100 Thieves, 2021 LCS şampiyonu oldu!

Tebrikler closerlol, tebrikler 100 Thieves!

Dün gece oynanan 2021 LCS büyük finalinde Team Liquid ile 100 Thieves karşı karşıya geldi. Serinin kazananı, çoğu takipçinin tahmininin aksine 100T oldu. Bizi başarıyla temsil eden Can "Closer" Çelik'in de müthiş performansı ile takım, rakibini 3-0'lık skorla geçmeyi başararak şampiyonluğa ulaştı!

Bu şampiyonluğun farklı bir önemi daha bulunuyor. Sekiz yıllık LCS tarihinde şampiyonlar sürekli dört takım arasında değişiyordu; TSM, Cloud9, Team Liquid ve CLG. 100 Thieves aldığı bu şampiyonlukla bu dört büyüklerin arasında kendine bir yer bulmayı başardı!

2018 yılında LCS sahnesine bir franchising olarak giren ekip, ilk sezonunda finale çıkmış fakat TL karşısında yıkıcı bir mağlubiyet almıştı. Geçen üç yılın ardından intikamını almaya gelen 100T, 3-0 ile seriyi kapatarak rahatça şampiyonluğa uzandı.

TL bu sezon lig aşamasında tam olarak isteneni veremedi. Playofflara beşinci sıradan girmesine rağmen bu aşamada performansı inanılmaz artan ekip tatmin edici galibiyetler bulmayı başarmıştı. Hatta bu iki takım arasında playofflarda bir karşılaşma daha oynanmış, TL 3-2 kazanmayı başarmıştı. Finale çıktıklarında herkesin TL'i favori göstermesi de beklenen bir durumdu. Ancak Closer ile birlikte 100T bu sefer şampiyonluğu elinden kaçırmadı!

"CLOSER DURDURULAMIYOR!"

Bu galibiyetin ardından 100T, 2021 Dünya Şampiyonası'na birinci torba takımı olarak katılıyor. Şimdiye kadar belli olan diğer birinci torba takımları da LEC şampiyonu MAD Lions ve Kore şampiyonu DAMWON Kia. TL de Dünya Şampiyonası'na ön eleme aşamasından başlayacak. Belli olan rakipleri arasında Kore'den Gen.G, LEC'den Fnatic gibi takımlar bulunuyor. Ayrıca TL, geçen sene de ön elemeden ana grupları çıkıp çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmıştı.

Kaynak: Playerbros