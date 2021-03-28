Temsilcimiz Armut LEC'deki ilk playoff serisinde Rogue karşısına çıkıyor

Mad Lions üst koridordan fark yaratabilir

2021 Bahar Mevsimi'nin başında SuperMassive'den Mad Lions'a transfer olan temsilcimiz 'Armut' İrfan Tükek, bu akşam ilk playoff serisine çıkıyor. Kazananlar grubu ilk turunda normal sezonu ikinci bitiren Rogue'a karşı çekişmeli geçmesi beklenen mücadelede Mad Lions, üst koridordan avantaj sağlayabilir.

Armut'un kilit rolü

Sezon içerisinde gördük ki Armut yalnızca iyi bir zayıf taraf oyuncusu değil, aynı zamanda kazanan koridordan takımına ciddi avantajlar getirebilen bir oyuncu. Bunun en bariz örneğini sezon içerisinde Schalke'ye karşı oynadıkları maçta gördük. Broken Blade karşısında Jayce oyunuyla takımına net kazanma koşulu sağlamıştı.

Rogue takımının üst koridoru Odoamne karşısında zayıf taraf oynamak sorun olmayacaktır fakat Mad Lions Armut'a kazanan eşleşme vermeyi başarabilirse diğer koridorlara oranla daha muhtemel bir kazanma koşulu elde edebilir. Alt koridorda Hans Sama- Carzzy, orta koridorda Larssen- Humanoid, ormanda Inspired- Elyoya eşleşmelerinden fark yaratmaları kolay gözükmüyor. Eğer Humanoid gününde olursa o farkı yaratabilir fakat performansı çok dalgalı.

İki takımın son durumu

İki takım arasında kayda değer bir yetenek farkı yok. Hatta Mad Lions'ın daha yetenekli bir takım olduğu söylenebilir. Şöyle bir sorun var ki Mad Lions bazen kafa olarak maça gelmemiş gibi görünüyor. Odaklanma problemleri onları bir adım geri götürüyor. Rogue tarafı için bunun tam tersini söyleyebiliriz. Performans istikrarı konusunda ligin en iyi takımı. Onlardan her maç beklenen performansı görebiliyoruz fakat bu performansın yeterli olup olmayacağı Mad Lions'ın elinde. Eğer Mad Lions kendi potansiyelini gösterebilirse Rogue karşısında galip gelebilir. Maçlara yeterince iyi hazırlandıkları takdirde ligdeki her takıma sıkıntı çıkarabilecek kadroya sahipler.

Mad Lions ile Rogue arasında oynanacak seri TSİ yaklaşık 18: 00'da başlayacak. Maçları izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros