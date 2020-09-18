Temsilcilerimizin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu
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Temsilcilerimizin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un, bu turu geçmeleri halinde bir sonraki turda karşılaşacağı rakipler de belli oldu.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu
18.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:56

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un, bu turu geçmeleri halinde bir sonraki turda karşılaşacağı rakipler de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının bir sonraki turda karşı karşıya geleceği muhtemel rakipleri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. 24 Eylül'de sahasında Rio Ave'yi konuk edecek olan Beşiktaş, Portekiz temsilcisini elemesi halinde play-off turunda Milan - Bodo Glimt maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş gibi 24 Eylül'de sahasında Hajduk Split ile oynayacak olan Galatasaray ise Willem - Rangers karşılaşmasında turu geçen ekiple eşleşecek. Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor da turu geçmesi halinde Mura - PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.

Beşiktaş ve Alanyaspor, turu geçerlerse iç sahada, Galatasaray ise deplasmanda oynayacak. 1 Ekim'de oynanacak olan play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Motherwell (SCO)/ Viktoria Plzen (CZE) - Sonderjyske (DEN)

Rosenborg (NOR) - Alanyaspor (Türkiye)/ Mura (SVN) - PSV Eindhoven (NED)

St. Gallen (SUI) - AEK Athens (YUN)/ Wolfsburg (GER) - Desna Chernihiv (UKR)

Basel (SUI) - Anorthosis (Güney Kıbrıs)/ CSKA - Sofia (BUL)-B36 (FRO)

Sporting CP (POR) - Aberdeen (SCO)/ LASK (AUT) - Dunajska Streda (SVK)

Charleroi (BEL) - Partizan (SRB)/ Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) - Lech (POL)

Beşiktaş (Türkiye) - Rio Ave (POR)/ AC Milan (ITA) - Bodo/Glimt (NOR)

Kopenhang (DEN) - Piast Gliwice (POL)/ Rijeka (CRO)-Kolos Kovalivka (UKR)

Malmö (SWE) - Lokomotiva Zagreb (CRO)/ Granada (ESP) - Locomotive Tbilisi (GEO)

Shkendija (MKD) - Tottenham (ENG)/ Rostov (RUS) - Maccabi Haifa (ISR)

FCSB (ROU) - Slovan Liberec (CZE)/ APOEL (Güney Kıbrıs) - Zrinjski (BIH)

Standard Liege (BEL) - Vojvodina (SRB)/ Fehervar (HUN) - Reims (FRA)

Willem II (NED) - Rangers (SCO)/ Galatasaray (Türkiye) - Hajduk Split (CRO) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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