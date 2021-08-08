Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'a Letonyalı hakemTrabzonspor'un Molde'ye konuk olacağı maçta Macaristan'dan Adam Farkas görev yapacakSivasspor maçında İspanyol Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Galatasaray'a Letonyalı hakem

Trabzonspor'un Molde'ye konuk olacağı maçta Macaristan'dan Adam Farkas görev yapacak

Sivasspor maçında İspanyol Ricardo de Burgos düdük çalacak.

İSTANBUL,- Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un hafta içinde oynayacakları maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Perşembe günü İskoç ekibi St. Johnstone'un konuğu olacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

TRABZONSPOR'A MACAR HAKEMTrabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 12 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da 3-3'ün rövanşında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak. Bordo-mavili ekibin, Molde ile deplasmanda oynanacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas görev yapacak. Farkas'ın yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Balazs Szert ve Balazs Szalai yapacak.SİVASSPOR MAÇINDA İSPANYA'DAN RİCARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dinamo Batumi'yi konuk edecek. Deplasmanda oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sivasspor'un rövanş mücadelesinde ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos görev yapacak. Burgos'un yardımcılıklarını ise Roberto del Palomar ve Jon Nunez üstlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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