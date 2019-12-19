Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?
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Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu.

19.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:27

(ABD) Başkanı , ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek'View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?
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