Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın iddianamesi: Trump Kongre saldırısından 'şahsen sorumlu'
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BBC

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın iddianamesi: Trump Kongre saldırısından 'şahsen sorumlu'

02.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:25
Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın iddianamesi: Trump Kongre saldırısından 'şahsen sorumlu'

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili üyeler, eski Başkan Donald Trump'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylardan "şahsen sorumlu" olduğu için mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili üyeler, eski Başkan Donald Trump'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylardan "şahsen sorumlu" olduğu için mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın Senato'daki azil davası öncesi iddianamelerini açıklayan Demokrat Partililer "başkan'ın korumaya yemin ettiği cumhuriyete karşı isyani teşvik ettiğini" savundular.

Ayrıca Trump'ın bir daha başkan adayı olmasının önlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Trump, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingde söylediği sözlerin isyayna neden olduğunu reddediyor.

Olaylar öncesi, binlerce Trump taraftarı Beyaz Baray yakınlarında toplanmış ve Trump'ın konuşmasını dinlemişti. Trump konuşmasında taraftarlarına "tüm güçleriyle dövüşmeleri" çağrısında bulunmuş ve "çünkü ezici çoğunlukla seçimi kazandım" demişti.

Temsilciler Meclisi'nde azil sürecini yöneten üyeler, eski Başkan'ın seçimi kaybettiğini kabul etmemesinin isyanı teşvik ettiğini belirtti.

İddianame metninde "Trump'ın sözleri, 6 Ocak'taki 'vahşi' mitingi, patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdü" denildi.

Trump'ın kendi sözlerinin ve isyanın video görüntülerinin eski başkanın yargılanmasında, aleyhine kullanılması planlanıyor.

İddianamede "Kanıtlar açık. Başkanlık seçimi sonuçlarını geriye çevirmek için diğer girişimleri başarısız olurken, Eski Başkan Donald Trump, Kongre binasına bir saldırıyı tahrik etti" denildi.

Trump'ın avukatları, gelecek hafta yapılacak azil yarglılamasında, şimdi sadece bir vatandaş olan Trump'ı mahkum etmenin anayasaya aykırı olacağını savunacak.

Demokrat Partililer ise, "bir başkanın görevdeki ilk gününden son gününe dek yaptıklarının hesabını vermesi gerektiği için" Senato'nun buna yetkili olduğunu belirtiyor.

İddianamede "Bu bir yolsuzluk suçlalması değil. Trump, azledilmesini gerektiren, tarihi boyutlarda bir suç işledi" denildi.

Trump'ın geçen yılki ilk azil yargılanmasının tersine, Demokrat Partililer bu kez herhangi bir tanık çağırmayı planlamadıklarını belirtti.

BBC
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