Temsilciler Meclisi'nde Tasarı Bilmecesi

Demokratlar'ın, 1,75 trilyonluk sosyal politika ve iklim değişikliği ile 1 trilyonluk altyapı yasa tasarılarını bugün oylanması bekleniyordu. Ancak ılımlı Demokratlar'ın, ilk tasarının maliyetine ilişkin tarafsız bir tahmin görme talebi, bugünkü oylamayı tehlikeye soktu

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