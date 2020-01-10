Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın İran'la savaş yetkilerini sınırlandıran tasarıyı kabul etti

10.01.2020 03:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 03:50

ABD'de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir adım atmasına sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde 194'e karşı 224 oyla kabul edilen tasarı, ABD'ye yönelik "olası ve yakın" saldırıları engellemeye yönelik olanlar dışında, İran'la girilecek herhangi bir çatışma için Kongre'nin onayının alınmasını öngörüyor.

Tasarıda Başkan Trump'ın ABD silahlı kuvvetlerini İran'a karşı kullanmadan önce Kongre'nin iznini alması gerektiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme ihtimali düşük olan tasarı, daha çok sembolik nitelikte.

Tasarı, İran'ı Orta Doğu'da istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan ve "terörü destekleyen" bir devlet olarak tanımlarken, Süleymani'nin de bu faaliyetlerin birçoğunun mimarı olduğu ifade ediliyor.

ABD'nin yakın zamanda olabilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılan tasarıda, bu tür durumlarda bile yönetimin askeri eeyleme neden ihtiyaç duyulduğu, zamanlaması ve olası tehlikeleri konusunda Kongre'ye bilgi vermesi gerektiği belirtiliyor.

Bağlayıcılığı tartışmalı

Tasarı, Başkan'ın imzasını gerektirmeyen "ortak karar" niteliğini taşıyor. Bu da tasarının bağlayıcılığını tartışmalı hale getiriyor.

Cumhuriyetçilere göre, bu özel tür tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Demokratlar ise 1973'te yürürlüğe giren Savaş Yetkileri Yasası'na göre, Senato'nun da onaylaması halinde, tasarının bağlayıcılığının olduğunu savunuyor. Federal mahkemelerin, bugüne kadar bu konuyu netleştirecek bir karar almadığı belirtiliyor.

Geçen Cuma günü İranlı general Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle artan gerilim, İran'ın Çarşamba erken saatlerde Irak'taki ABD hedeflerini vurmasıyla tırmanmış ancak ardından hem Washington hem de Tahran'dan tansiyonu düşüren açıklamalar gelmişti.

Ne ABD ne de İran'ın yakın zamanda askeri bir hamle yapması beklenmiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetimini, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonu Kongre'ye danışmadan düzenlemekle eleştirmişti.

Cumhuriyetçi olan Trump, bir tweet atarak Temsilciler Meclisi'ndeki tüm Cumhuriyetçileri "Deli Nancy Pelosi'nin Savaş Yetkileri Tasarısı'na karşı oy kullanmaya" çağırmıştı.

Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 47 sandalyesi bulunuyor.