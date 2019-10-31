Temsilciler Meclisi azil soruşturması tasarısına onay verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemeyi 232'ye karşı 196 oyla kabul etti
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemeyi 232'ye karşı 196 oyla kabul etti.
Beyaz Saray karar sonrası Demokratların meclis kurallarını hiçe sayan adımlarını meşrulaştırmaktan öte bir şey yapmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle