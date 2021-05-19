Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı
KKTC'den getirilen toprağın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması Filistin'e giden gençlerin mektuplarından derlenen tablonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması Sporcu gençlerin sahneye çıkması Aile fotoğrafı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
KKTC'den getirilen toprağın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması
Filistin'e giden gençlerin mektuplarından derlenen tablonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması
Sporcu gençlerin sahneye çıkması
Aile fotoğrafı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (8)
Kaynak: Anadolu Ajansı