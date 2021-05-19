Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı
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Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC'den getirilen toprağın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması Filistin'e giden gençlerin mektuplarından derlenen tablonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması Sporcu gençlerin sahneye çıkması Aile fotoğrafı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

KKTC'den getirilen toprağın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması

Filistin'e giden gençlerin mektuplarından derlenen tablonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması

Sporcu gençlerin sahneye çıkması

Aile fotoğrafı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (8)

Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı
Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı
Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı
Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Erdoğan: '(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...
Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...
Erdoğan: 'Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var.'
Erdoğan: "Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var."

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