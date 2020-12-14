Temsil ağırlama giderleri elektrik faturasına yansıyacak mı?

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçenlerde yaptığı bir açıklamada elektrik faturasına yansıyacak bazı gelir ve giderlerden bahsetmişti. Bunun üzerine vatandaşlar elektrik faturası öderken ekstra ne ödediklerini ve faturalara nelerin yansıdığını merak etmeye başladı. Elektrik Faturası ile ilgili yayınlanan tebliğde temsil ağırlama, reklam, sponsorluk ve bağış gibi bazı maddeler yer alıyordu. Bu tebliğin büyük tartışmalara yol açması üzerine EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yeni bir tebliğ daha açıkladı ve elektrik faturasına yansıyacak şeyler hakkında bir düzenleme yaptı. Peki Temsil ağırlama giderleri elektrik faturasına yansıyacak mı?

ELEKTRİK FATURASINA YANSIYACAK GİDERLER