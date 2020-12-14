Temsil ağırlama giderleri elektrik faturasına yansıyacak mı?
EPDK son günlerde büyük tartışmalara yol açan elektrik dağıtım giderlerine yönelik fatura değişiklikleriyle ilgili bir duyuru daha yayınladı. Vatandaşlar elektrik faturasında temsil ağırlama, reklam ve sponsorluk gibi giderlerin taraflarına yansıtılıp yansıtılmayacağını merak ediyor. Peki temsil ağırlama giderleri elektrik faturasına yansıyacak mı?
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçenlerde yaptığı bir açıklamada elektrik faturasına yansıyacak bazı gelir ve giderlerden bahsetmişti. Bunun üzerine vatandaşlar elektrik faturası öderken ekstra ne ödediklerini ve faturalara nelerin yansıdığını merak etmeye başladı. Elektrik Faturası ile ilgili yayınlanan tebliğde temsil ağırlama, reklam, sponsorluk ve bağış gibi bazı maddeler yer alıyordu. Bu tebliğin büyük tartışmalara yol açması üzerine EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yeni bir tebliğ daha açıkladı ve elektrik faturasına yansıyacak şeyler hakkında bir düzenleme yaptı. Peki Temsil ağırlama giderleri elektrik faturasına yansıyacak mı?
ELEKTRİK FATURASINA YANSIYACAK GİDERLER
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz son dönemlerde ortaya çıkan tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara çözüm bulması amacıyla yeni bir açıklama yaptı. "İşin aslını bir kez daha anlatmak gerekirse, EPDK bu tebliğle yeni bir zam ya da fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016'da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değil ve biz EPDK olarak hatta bu kalemlere sınırlama getirdik." diye söyleyen Yılmaz ayrıca, "Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuz bugün toplanarak yeni bir karar aldı ve tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olan hükmü tamamen kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak ve gelir elde edemeyecektir" diyerek faturalara ekstra bir yansıma olmayacağını da duyurmuş oldu.