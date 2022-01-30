TEMSAN "Tasarım Merkezi" ünvanı alan ilk kamu kurumu oldu - Haberler Ekonomi
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TEMSAN "Tasarım Merkezi" ünvanı alan ilk kamu kurumu oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TEMSAN

Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) AR-GE Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Tasarım Merkezi" belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.

Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) AR-GE Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Tasarım Merkezi" belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşlarından olan Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, incelemeler sonrası TEMSAN AR-GE Birimi'nin Tasarım Merkezi Belgesi almasına onay verdi. TEMSAN AR-GE Birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeli ile çalışmalar yürütüyor. Ayrıca enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Enerji, Kamu, Ekonomi, Haber

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