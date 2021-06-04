Temsa, yerli bataryalı elektrikli araçlarıyla Romanya'ya ihracatını artırıyor

Temsa, geçen aylarda Romanya'nın Buzau kentinde kazandığı elektrikli araç ihalesiyle pazara ilk adımını atmasının ardından, bölgede Arad şehrinde düzenlenen ihalenin de galibi oldu.

Temsa, geçen aylarda Romanya'nın Buzau kentinde kazandığı elektrikli araç ihalesiyle pazara ilk adımını atmasının ardından, bölgede Arad şehrinde düzenlenen ihalenin de galibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, Temsa, Avrupa pazarındaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştirmeye devam ediyor. Geçen aylarda Romanya'nın Buzau kentinde kazandığı elektrikli otobüs ihalesiyle 4 adet Avenue Electron model elektrikli otobüsü kente teslim etmeye hazırlanan Temsa, bu kez de Romanya'nın Arad kentinin açtığı elektrikli otobüs ihalesinde küresel rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazanan şirket oldu.

Sonuçlanan ihale kapsamında, 5 adet 9 metre MD9 electriCity ve 5 adet 12 metre Avenue Electron olmak üzere toplamda 10 adetlik elektrikli araç için sözleşme imzalayan Temsa, son 6 ay içerisinde kazanılan ihalelerle birlikte, tüm teknolojisiyle Adana'da geliştirip ürettiği toplam 14 elektrikli aracı 2022 yılı içinde kente teslim edecek.

"Temsa markalı araçlarımızı yeni pazarlara sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, şirket olarak dünyada her geçen gün güçlenen elektrifikasyon sürecinin en önemli oyuncularından biri olduklarını belirterek, "Sabancı Holding ve Skoda ortaklığından aldığımız güçle, elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığımızı dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam ediyoruz. Romanya'da daha önce açıkladığımız satışlarımızın yanında, Arad şehrine yönelik yeni anlaşmamızın en önemli yanlarından biri de bu anlaşmanın iki farklı modelimizi kapsaması.

Bu, Temsa'nın elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığının en önemli göstergelerinden biri. Bu araçlarımızda, Adana tesisimizde ürettiğimiz yerli bataryalarımızın bulunacak olması da Türk sanayisinin ve Temsa teknolojisinin geldiği nokta açısından hepimize büyük gurur veriyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere, farklı ülkelerde varlığımızı güçlendirmeye; Temsa markalı araçlarımızı yeni pazarlara sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarihi dokusu ile ön plana çıkan Arad şehrinin ulaşım stratejisine göre özelleştirilmiş Temsa elektrikli otobüsleri, bölgenin toplu ulaşımında kullanılacak. Yerel yönetimin çevreci ulaşımında önemli katkı sunması hedeflenen araçlar, Avrupa Birliği normlarına uyumlu ekipmanları, yüksek yolcu kapasitesi, ulaşım sistemine entegre yolcu bilgilendirme ekipmanları ile erişilebilir ve güvenli bir ulaşım çözümü sunuyor. Programlanabilir rejenerasyon özelliği ile Temsa elektrikli otobüsleri aynı zamanda, aracın yolculuk esnasında elektrik üreterek batarya kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilmesine olanak tanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık