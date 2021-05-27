TEMSA'ya EcoVadis'ten sürdürülebilirlik ödülü
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TEMSA'ya EcoVadis'ten sürdürülebilirlik ödülü

TEMSA'ya EcoVadis'ten sürdürülebilirlik ödülü
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

TEMSA, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla, küresel derecelendirme platformu EcoVadis tarafından 55 binden fazla şirketin incelenmesiyle verilen değerlendirme puanı sonucu gümüş kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

TEMSA, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla, küresel derecelendirme platformu EcoVadis tarafından 55 binden fazla şirketin incelenmesiyle verilen değerlendirme puanı sonucu gümüş kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA, otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük yapmasının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle tüm paydaşları için değer üretmeye ve çevre dostu projeler geliştirmeye devam ediyor.

15 bini aşkın aracıyla 66 ülkede faaliyet gösteren TEMSA, 55 binden fazla şirketin değerlendirildiği evrensel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı sistematik değerlendirmede, başarılı çalışmaları ile gümüş ödüle layık görüldü.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan Ecovadis, büyük, orta, küçük ölçekli her boyutta kamu veya özel işletmeyi bütünsel sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyor.

Derecelendirme işlemi; şirketin büyüklüğü, konumu ve bulunduğu sektöre göre yapılıyor. Kanıta dayalı yapılan değerlendirmeler sonrasında şirketlere sıfırdan 100'e kadar değişen bir puan veriliyor ve bu puana karşılık gelen bronz, gümüş veya altın kategorilerinde sınıflandırılıyor.

"Salgın süreci sosyal bilinçlenmeye hız kazandırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Şirketlerin, çalışanlarından müşterilerine, iş ortaklarından içinde bulunduğu topluma, kamudan doğa ve çevreye kadar çok farklı alanlarda sorumluluk sahibi olduğu, bütünleştiği bir düşünce yapısının, kurumsal hayatta daha fazla yayıldığı bir dönemden geçiyoruz artık. Salgın süreci de bu sosyal bilinçlenmeye hız kazandırdı. Dünyaya, toprağa, çevreye, insanlığa karşı sorumluluklarımız da çok daha hızlı bir şekilde arttı." ifadelerini kullandı.

TEMSA olarak, özellikle son 4-5 yılda şirket bünyesinde hayata geçirilen dijital dönüşüm yatırımlarına hız vererek bu dönemde en hızlı hareket eden şirketlerden biri olduklarını aktaran Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer yandan sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, elektrikli araçlara yaptığımız tüm yatırımları, doğaya, çevreye, insanlığa ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratma yolunda önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bu konudaki çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamdaki uygulamalarımızın EcoVadis platformunda taçlandırılması hem küresel pazardaki konumumuz hem de paydaşlarımızın stratejik karar süreçleri açısından çok değerli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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