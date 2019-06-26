TEMSA Romanya'da 46.5 milyon euroluk ihaleyi kazandı

Romanya İç İşleri Bakanlığı'nın düzenlediği ihaleyi 46.5 milyon euro teklif ile kazanan TEMSA, Romanya'ya 326 adet LD12 SB model otobüs ihraç edecek.

TEMSA ile Romanya İç İşleri Bakanlığı arasındaki satış protokolünün imza töreninde konuşan True Value Capital Partners temsilcisi Evren Ünver, "Avrupa, büyüme hedeflerimiz içinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Romanya'da gerçekleştirdiğimiz bu satış, 2019 yılı Avrupa Birliği hedeflerimize hizmet edecek" dedi.

TEMSA CEO'su Hasan Yıldırım da Adana'da üretecekleri toplam 326 adet otobüsü iki yıllık bir süre içinde Romanya'ya teslim edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul