TEMSA'nın yeniden faaliyete başlaması için destek istendi

20.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:52

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, TEMSA'nın faaliyetlerini durdurmasına ilişkin, "Hiçbir ülke, TEMSA gibi önemli bir ismi, değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin TEMSA'nın yeniden faaliyete geçmesi noktasında gereken katkıyı sağlayacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Adana'da belediye ve odalar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Kıvanç, sadece Adana'nın değil tüm Türkiye'nin global anlamda en önde gelen markalarından biri olan TEMSA'nın son dönemde karşı karşıya kaldığı durum nedeniyle toplandıklarını vurguladı.

TEMSA'nın son dönemde karşı karşıya kaldığı sürecin kendilerini derinden sarstığını ifade eden Kıvanç, "ABD'de ilk 4'te, Avrupa'da ilk 8'de yer alan, sadece Adana'nın değil Türkiye'nin önemli bir değeri olan TEMSA'nın içinde bulunduğu durumun kabul edilemeyeceğini" belirtti.

"15 bin kişinin evine ekmek götürmesine vesile"

TEMSA'nın yılda 11 bin 500 araç üreten, 66 ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde gelen üreticilerden biri konumunda bulunduğunu ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"TEMSA, yerli otomobilin konuşulduğu dönemde, Türkiye'de otomotiv alanında sahip olduğumuz en önemli ve milli değerlerden biridir. TEMSA, yine kendi Ar-Ge birimleri tarafından yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirilen, yüksek teknoloji ürünü elektrikli otobüsü ile dünyada ses getirmiş ve ABD'de Silikon Vadisinde elektrikli otobüsleriyle hizmet vermeyi başarmıştır. 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır."

TEMSA'nın Adana ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin evine ekmek götürmesine vesile olduğunu belirten Kıvanç, şöyle devam etti:

"TEMSA içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatarak bir an önce yeniden üretime devam etmesi gerekiyor. Süreçte hangi hatalar yapılmış olursa olsun, önümüzdeki dönemde ilgili tüm tarafların, TEMSA'nın çalışması noktasında gereken özveriyi göstermesi bölgemiz ve ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli bir gerekliliktir. Hiçbir ülke, TEMSA gibi önemli bir ismi, değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin TEMSA'nın yeniden faaliyete geçmesi noktasında gereken katkıyı sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Çözülemeyecek bir durum yok"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuyla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, TEMSA yetkililerinin kendisine "durumun o kadar da kötü olmadığını" ilettiğini söyledi.

Karalar, "Bana, 'ufak bir anlaşmazlık nedeniyle bankaların kredilerini erken çağırmasından kaynaklandığını' ifade ettiler. Çözülemeyecek bir durum yok. Olaya odalar ve Adana'nın diğer dinamikleri de el attığına göre, Ankara da bu işi ciddiye alıp kısa sürede çözecektir inancındayız ve çözülmelidir." diye konuştu.

TEMSA'dan 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Yatırım, üretim ve ihracata hızla devam ederken ve tüm faaliyetleri sürdürme arzusundayken, bankaların kredilerini vadesinden önce çağırması ve uygulanan hacizler nedeniyle şirketimiz faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA