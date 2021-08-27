TEMSA'nın elektriklisi Mersin'de toplu taşımayı dönüştürecek
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TEMSA'nın elektriklisi Mersin'de toplu taşımayı dönüştürecek

TEMSA'nın elektriklisi Mersin'de toplu taşımayı dönüştürecek
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

TEMSA, yurt içinde elektrikli araçlarının test programlarına devam ediyor.

TEMSA, yurt içinde elektrikli araçlarının test programlarına devam ediyor.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesine gönderilen MD9 electriCITY kent yollarında test sürüşüne çıktı.

Çevreci ulaşım ağıyla toplu taşıma ağını güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine test sürüşlerine başlanan elektrikli araç, toplu taşımada sürücülerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu. MD9 electriCITY, memnuniyet anketleri ve deneyimler sonucu kullanıcılardan tam not aldı.

Kısa zamanda bölgeyi karbon salınımının sıfır olduğu çevreci bir merkeze dönüştürmek hedefinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda toplu taşımada kullanılan araçların önümüzdeki dönemde çevreci araçlarla değiştirilmesi konusunda bir çalışmalarını sürdürüyor.

MD9 electriCITY, bölgede yapılan test sürüşlerinden başarıyla geçti. Kullanıcılar tarafından olumlu geri bildirimler alan aracın en dikkati çeken özellikleri arasında bulunan genel tasarımı ve performansı, sürüş konforu, menzil değerleri, şoför alanının geniş görüş açısı ve oturma planının kullanışlı olması gibi konuların yanı sıra, sessiz sürüşü, uzun şarj kullanımı ve maliyet avantajları gibi koşulları sunulabiliyor olması büyük beğeni topladı.

Çevreci ulaşımında önemli katkı sunması hedeflenen MD9 electriCITY, Avrupa Birliği normlarına uyumlu ekipmanları, ulaşım sistemine entegre yolcu bilgilendirme ekipmanları ile erişilebilir ve güvenli bir ulaşım çözümü sunuyor. Programlanabilir rejenerasyon özelliği ile MD9 electriCITY aynı zamanda, aracın yolculuk esnasında elektrik üreterek batarya kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilmesine olanak tanıyor. Yüksek yolcu kapasitesi ile 30+2 kişiye kadar çıkabilen ve 3 farklı şarj opsiyonu bulunan araç, 2 saatte şarj edilebiliyor. Sıfır karbon emisyonuna sahip 9 metre uzunluğundaki çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı son teknolojinin izlerini taşıyor.

"Araçlarımızı yakın zamanda tüm şehirlerimizde görmeyi arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, dünyanın dört bir yanında yollara çıkmaya başlayan elektrikli araçlarının Türkiye'de de yaygınlaşmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, "TEMSA olarak elektrifikasyona sadece bir şirket stratejisi olarak bakmıyoruz. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için de çok önemli bir seferberlik hamlesi olması gerektiğine inanıyoruz. MD9 electriCITY aracımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aktif olarak kullanılırken, farklı şehirlerimizde de demo sürüşlerine devam ediyor. Tüm TEMSA ailesi olarak, burada ortaya koydukları vizyon için Mersin Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Adana'da, Türk sanayisinin bir ürünü olarak banlarımızdan çıkan, Türk teknolojisi ve tasarımının izlerini taşıyan bu araçlarımızı yakın zamanda tüm şehirlerimizde görmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de her türlü altyapı çalışmamızı gerçekleştirdik. Çok daha çevreci, güvenli bir gelecek için elektrifikasyonu sonuna kadar sahiplenmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir de, sürdürülebilirlik konusunda Mersin'i sadece bölgenin değil aynı zamanda Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Çıktığımız bu yolda, komşu şehrimiz Adana'da üretilen yerli elektrikli araçlarımızı Mersinli vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çevreci ulaşım projeleri artık modern belediyecilik anlayışının olmazsa olmazlarından. İnsanı her daim odağına alan; doğaya azami fayda sağlayan bu gibi projelerle Mersin'i çok daha çevreci, çok daha yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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