TEMSA'nın elektrikli otobüsü Avenue Electron İstanbul'da test edilmeye başladı

İSTANBUL (AA) - İett, 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için TEMSA'nın Avenue Electron modelini test etmeye başladı.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, İett, 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için TEMSA'nın Avenue Electron modelini test etti. Şirketin, tamamen Türk mühendisler tarafından Adana'da geliştirdiği ve 400 kilometre menzile sahip olan elektrikli otobüsü Avenue Electron modeli için İstanbul'daki İkitelli İETT garajında bir test etkinliği gerçekleştirildi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet ve ilgili daire başkanlarının yer aldığı test sürüşüne ayrıca TEMSA Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ve TEMSA Satış Direktörü Baybars Dağ eşlik etti.

Sabancı Holding ve Skoda Transportation'ı da bünyesinde bulunduran PPF Group ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden TEMSA, bugün seri üretime hazır hale getirdiği 3 farklı model elektrikli otobüsüyle, dünyada bu alanda söz sahibi sayılı şirketlerden biri haline geldi.

Adana'da üretilip dünyaya satılıyor

Bugün dünyanın 66 ülkesinde, 15 binden fazla TEMSA markalı araç, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılıyor. Sadece Fransa'da 5 bin TEMSA markalı araç, Fransa yollarında hizmet veriyor.

Tarihinin ilk elektrikli araç ihracatını geçen yıl, bu alanda dünyanın öncü ülkelerinden biri olan İsveç'e gerçekleştiren TEMSA, yine geçen yıl Romanya'nın Buzau ve Arad kentlerinin açtığı elektrik araç ihalelerini de kazandı.

ABD pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli otobüsün ise California Eyaleti'ndeki test sürüşleri devam ediyor. Yurt dışına ihraç edilen elektrikli araçlarda kullanılan pil ve batarya paketleri de yine Adana'daki TEMSA tesislerinde geliştirip üretiliyor.

Türkiye'nin 6 şehrinde de test edildi

Türkiye'deki toplu taşımada elektrikli araç seferberliğinin öncüsü olan TEMSA, bu kapsamda, Gaziantep, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Denizli, Kütahya şehirlerinde de demo sürüşleri gerçekleştirdi. Bunun yanında TEMSA'nın ASELSAN ile birlikte geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünün yollara çıkması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile resmi imzalar atıldı.

Elektrikli araçların, toplu taşımada kullanılan dizel araçlara göre yıllık 10 kat daha az yakıt maliyeti bulunuyor. TEMSA, elektrikli ulaşımda son teknolojilerin kullanıldığı araçların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul'a hem çevresel hem de ekonomik olarak önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.

TEMSA'nın yüzde 100 elektrikli aracı olan Avenue Electron, bir hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte İstanbul'da test edilecek. Test ve teknik şartname süreci tamamlandıktan sonra elektrikli araç alımı için ihale süreci başlatılacak.